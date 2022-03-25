متجاهلا روسيا .. الاتحاد الأوروبي يبرم صفقة غاز طبيعي مسال أمريكي

شفق نيوز/ من المقرر أن يكشف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق يوم الجمعة لتزويد أوروبا بمزيد من الولايات المتحدة.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن الغاز الطبيعي المسال ، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لكبح اعتماده بسرعة على الوقود الأحفوري الروسي.

دفع غزو أوكرانيا من قبل روسيا ، أكبر مورد للغاز في أوروبا ، أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية ودفع الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بخفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام ، من خلال زيادة الواردات من البلدان الأخرى والتوسع السريع في الطاقة المتجددة.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس جو بايدن ، الذي حضر قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس ، وعد الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام أكثر مما كان مقررا من قبل.

وأضاف أحد المصادر أن الصفقة ستشمل أيضًا زيادة في عدد القوات الأمريكية. صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

لكن منذ الولايات المتحدة وقال المحللون إن مصانع الغاز الطبيعي المسال تنتج بالفعل الغاز الطبيعي المسال بكامل طاقتها ، وقال إن معظم الغاز الإضافي المتجه إلى أوروبا يجب أن يأتي من الصادرات التي كانت ستذهب إلى أجزاء أخرى من العالم.

قال المحللون في Goldman Sachs في تقرير: "نتوقع أن تعتمد الإجراءات على المدى القريب لدعم واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية على إعادة تخصيص الإمدادات الحالية" ، مشيرين إلى أن "مثل هذا الانتقال إلى أوروبا يحدث بالفعل" لأن أسعار الغاز الأوروبية كانت في الأشهر الأخيرة. كانت في الغالب الأعلى في العالم.

قال جيسون فير ، الرئيس العالمي لذكاء الأعمال في شركة Poten & Partners للاستشارات في مجال الطاقة والشحن ، إن هناك القليل من الطاقة التصديرية الجديدة للغاز الطبيعي المسال المتوقع دخولها الخدمة في الولايات المتحدة هذا العام.

وقال فير: "لكن معظمها في الولايات المتحدة مملوكة بالفعل لشخص ما. إنها بموجب عقد" ، مشيرًا إلى "إذا كانت أوروبا تريد المزيد من الغاز الطبيعي المسال ، فسيتعين عليها دفع ثمنها".

روسيا هي أكبر مورد للغاز في الاتحاد الأوروبي ، حيث أرسلت ما مجموعه 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021. وجاء معظم ذلك عبر خطوط الأنابيب وكان 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

وتصدرت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي 22 مليار متر مكعب العام الماضي. نحن. قام المصدرون بشحن كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، حيث قفزت الأسعار هناك إلى أكثر من 10 مرات أعلى من العام الماضي ، مع تنافس المشترين في أوروبا وآسيا على نقص المعروض.

قالت موسكو يوم الأربعاء إن الدول "غير الصديقة" ، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، يجب أن تبدأ دفع روبل مقابل النفط والغاز الروسي. زاد هذا من المخاوف من الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز في أوروبا.

وقال بعض زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن الطلب يتعارض مع عقود التوريد.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز: "هناك عقود ثابتة في كل مكان ، والعملة التي سيتم بها سداد عمليات التسليم هي جزء من هذه العقود". "في معظم الحالات يقول اليورو أو الدولار ، هذا هو الأساس الذي نعمل عليه".

وقال رئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانسا "لن يدفع أحد بالروبل".

ومن المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة ، اليوم الثاني من قمتهم ، على "العمل معًا بشأن الشراء المشترك للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" قبل الشتاء المقبل ، وتنسيق تعبئة مخزون الغاز ، وفقًا لمسودة قرارهم التي اطلعت عليها. رويترز.

وتهدف هذه التحركات إلى بناء مخزون احتياطي من الغاز غير الروسي. ستقود المفوضية الأوروبية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي مفاوضات تجمع الطلب وتسعى للحصول على الغاز ، باتباع نموذج استخدمته الكتلة لشراء لقاحات COVID-19.

ومع ذلك ، لا تزال الدول منقسمة حول ما إذا كانت ستفرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسي ، وهي خطوة اتخذتها بالفعل الولايات المتحدة. سيتطلب حظر الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27.

لاتفيا وبولندا من بين أولئك الذين يسعون لوقف مئات الملايين من اليورو في اليوم أوروبا تدفع لروسيا مقابل الوقود الأحفوري.

وقال رئيس وزراء لاتفيا ، أرتورس كارينز ، إن "عقوبات الطاقة هي وسيلة لمنع تدفق الأموال إلى خزائن حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين". "المكان الأكثر منطقية للمضي قدمًا هو النفط والفحم".

ألمانيا ، التي تتلقى 18٪ من صادرات روسيا من الغاز ، والمجر من بين المعارضين ، مستشهدين بالضرر الاقتصادي الذي سيحدثه الحظر النفطي.

واقترحت إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا واليونان والبرتغال سقوفًا لأسعار الطاقة وفصل سعر الكهرباء والغاز لكبح جماح فواتير المستهلكين.

وتحذر دول أخرى من أن وضع حد أقصى لأسعار الجملة من شأنه أن يسبب مشاكل ويقوض الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة الخضراء. من المرجح أن تتأخر أي قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى صدور تقرير هذا الشهر من منظمي الطاقة بشأن إصلاحات سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

ودول الاتحاد الأوروبي مسؤولة إلى حد كبير عن سياسات الطاقة الخاصة بها. وضخت الحكومات بالفعل مليارات الدولارات في التخفيضات الضريبية الوطنية والإعانات للحد من فواتير الطاقة المرتفعة.