متاجرون بالعملة يتوقعون استمرار هبوط سعر الدولار لثلاثة أسباب

شفق نيوز/ يواصل الدولار الامريكي التراجع أمام الدينار العراقي، يوم الاحد، حيث شهدت البورصة في السليمانية هبوط سعره دون 1500 دينار.

وقال متاجرون في سوق العملة لوكالة شفق نيوز، ان "سعر صرف الدولار سيكون موازياً لما حدده البنك المركزي العراقي لثلاثة أسباب، أولها أن البورصة العالمية بدأت بالتعامل بسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي، وثانيها ضخ مبالغ كبيرة من الدولار في السوق من قبل البنك، والسبب الاخير هي عودة ثقة المواطنين بقرارات البنك المركزي".

وتوقع المتاجرون أن "يستقر الدولار في أسواق المحافظات عند 1400 دينار للدولار الواحد".

واشار مراسل وكالة شفق نيوز، الى ان سعر الدولار شهد خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري تراجعا واضحا امام الدينار العراقي في السليمانية.

وبين ان سعر الدولار تراجع عن يوم أمس السبت نحو 3500 دينار للدولار الواحد، وعن يوم الخميس نحو 6000 دينار.

وفي وقت سابق اليوم، توقع مسؤول حكومي ان ينخفض سعر الدولار الواحد إزاء العملة المحلية الى قرابة 1400 دينار نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المسؤول في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "الدولار يشهد يوميا انخفاضا بمقدار دولار الى دولارين".

واضاف ان "السعر سيشهد بعدها استقرارا وانخفاضا بطيئا لحين وصوله بالقرب من السعر الرسمي وبارتفاع ما يقارب ثلاث او اربع مراتب عن السعر الرسمي البالغ 1300 دينار مقابل الدولار الواحد"، مستدركا القول إن هناك "خطة بأن يكون سعر الموازي قرب السعر الرسمي وعدم الهبوط المباشر لكي لا يؤثر على التجار والسوق".