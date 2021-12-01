مبيعات مزاد العملة في المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي في مزاد، اليوم الاربعاء، لتسجل اكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 3.06% لتصل إلى 202 مليونين و352 الفاً و15 دولار امريكي غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 196 مليوناً و872 الفاً و406 دولارات.

وأشار مراسلنا إلى أن اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 137 مليوناً و452 الفاً و15 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 64 مليوناً و900 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، منها 20 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 270 شركة توسط.