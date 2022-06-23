مبيعات "مزاد العملة" تتجاوز المليار دولار في أسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الحالي لأكثر من مليار و250 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الحالي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 1 مليار و258 مليونا و186 الفا و38 دولارا بمعدل يومي بلغ 251 مليونا و637 الفا و251 دولارا، مرتفعا بمقدار 4.45% عن الاسبوع الذي سبقه".

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار كان ليوم الاثنين حيث بلغت فيها المبيعات 259 مليونا و506 آلاف و263 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيها المبيعات 242 مليونا و708 آلاف و146 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار لكل دولار.