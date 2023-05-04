مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز 180 مليون دولار

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، 180 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 180 مليونا و 788 الفا و 565 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في خارج البلاد على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 106 ملايين و 388 الفا و 565 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 74 مليونا و400 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 159 شركة.