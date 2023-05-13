مبيعات مزاد العملة العراقي تقترب من المليار دولار في أسبوع

شفق نيوز/ اقتربت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي من المليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد، مقدار 984 مليونا و 865 الفا و926 دولارا بمعدل يومي بلغ 233 مليونا و 3 الاف و 411 دولارا، مرتفعا بنسبة 27.27% عما سجل الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ بمعدل يومي 183 مليونا و79 الفا و دولار واحد.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 207 ملايين و 291 الفا و 275 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 180 مليونا و151 الفا و132 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي 765 مليونا و965 ألفا و 926 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 71.42 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 218 مليونا و 900 الف دولار .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.