مبيعات مزاد العملة العراقي تزيد عن 900 مليون دولار في أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 900 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الأربعة التي فتح بها المزاد، مقدار 904 ملايين و 354 الفا و091 دولارا بمعدل يومي بلغ 226 مليونا و 88 ألفا و 522 دولارا، مرتفعا بنسبة 2.26% عما سجله الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 211 مليونا و 156 ألفا و980 دولارا.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 283 مليونا و45 الفا و 994 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاثنين التي بلغت فيه المبيعات 127 مليونا و85 الفا و570 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي 539 مليونا و954 ألفا و91 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 32.51 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 364 مليونا و 400 الفا دولارا .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.