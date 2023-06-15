مبيعات مزاد العملة العراقي ترتفع لأكثر من 227 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة اليوم الخميس، لأكثر من 227 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 227 مليونا و 220 الفا و 524 دولارا مرتفعا عن يوم امس الاربعاء الذي سجل فيه 207 ملايين و217 الفا و854 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 192 مليونا و 980 الفا و 524 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليونا و240 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا، في حين كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 87 شركة.