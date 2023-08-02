مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز 45 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، الى اكثر من 45 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 222 مليونا و 888 الفا و 377 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 176 مليوناً و 388 الفاً و 377 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 46 مليونا و500 الف مرتفعة عن يوم امس الثلاثاء والبالغة 34 مليوناً و 860 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا، وكان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 120 شركة.