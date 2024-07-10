مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز 273 مليون دولار

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار ارتفاعاً ملحوظاً خلال مزاد اليوم الأربعاء، حيث بلغت أكثر من 273 مليون دولار، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، باع البنك المركزي في مزاده اليوم مبلغاً قدره 273 مليوناً و691 ألفاً و666 دولاراً، تم تغطيته بسعر الصرف الأساس 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، و1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، بينما بلغ سعر الصرف النقدي 1305 دنانير لكل دولار.

وأوضح المراسل أن الجزء الأكبر من مبيعات الدولار اليوم ذهب لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغ مجموعها 247 مليوناً و701 ألفاً و666 دولاراً، ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنةً بالمبيعات النقدية التي بلغت 25 مليوناً و990 ألف دولار.

وأشار إلى أن عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغت خمسة مصارف، بينما قامت خمسة عشر مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، كما شاركت 124 شركة صرافة وتوسط في المزاد.