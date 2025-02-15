مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز مليار دولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، 1 مليار و 468 مليوناً و 598 ألفاً و897 دولاراً، وذلك من خلال المزاد الذي أُقيم على مدار 5 أيام من الأسبوع الماضي.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، بلغ المعدل اليومي للمبيعات 293 مليوناً و 719 ألفاً و 775 دولاراً، منخفضاً عن معدل المبيعات الأسبوعي السابق الذي بلغ 296 مليوناً و736 ألفاً و787 دولاراً.

وقد شهد يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، أعلى مبيعات للدولار، حيث وصلت إلى 301 مليون و529 ألفاً و539 دولاراً، في حين سجل يوم الأربعاء أقل المبيعات بواقع 286 مليوناً و48 ألفاً و422 دولاراً.

وفيما يخص مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغت 1 مليار و393 مليوناً و 348 ألفاً و 397 دولاراً، بينما كانت المبيعات النقدية 75 مليوناً و250 ألف دولار.