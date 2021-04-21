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مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار ترتفع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-21T09:46:46+0000
مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار ترتفع

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأربعاء، بنسبة 2.2 بالمئة  لتسجل 208 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 2.4 بالمئة لتصل الى 208 ملايين و 244 الفاً دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 203 ملايين، و 654 الفا، و 124 دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 192 مليونا و464 الفا دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 15 مليونا و780الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و11 شركة صرافة مشاركة، وعدد شركات التوسط المشاركة 227شركة .

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