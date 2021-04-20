سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تنخفض الى 203 ملايين دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-20T09:32:17+0000
مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تنخفض الى 203 ملايين دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، لتسجل 203 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 2.7 بالمئة لتصل الى 203 ملايين و 654 الفاً و 124 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 209 مليوناً و454 ألف659 دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 185 مليونا و444 الفا و 124 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 18 مليونا و 210 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و18 شركة صرافة مشاركة.

related

انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

Date: 2021-04-18 10:04:43
انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-27 08:23:41
إرتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي

مبيعات البنك المركزي العراقي تعاود الهبوط

Date: 2021-01-19 10:09:21
مبيعات البنك المركزي العراقي تعاود الهبوط

تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-02-18 08:20:25
تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-10-24 07:22:41
إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

لليوم الثاني .. مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة تتراجع بنسبة 31 بالمئة

Date: 2021-03-16 09:44:07
لليوم الثاني .. مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة تتراجع بنسبة 31 بالمئة

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Date: 2021-02-16 07:55:40
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-14 08:07:58
إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي