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مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تعاود الارتفاع: بيع أكثر من 209 ملايين دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-19T08:59:36+0000
مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تعاود الارتفاع: بيع أكثر من 209 ملايين دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاثنين، لتسجل 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 6.41 بالمئة لتصل الى 209 ملايين و 454 الفاً 659 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد حيث بلغت المبيعات فيها 196 مليوناً و842 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 187 مليونا و274 الف 659 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 22 مليون و 180 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و20 شركة صرافة مشاركة، و226 شركة من عدد شركات التوسط المشاركة.

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