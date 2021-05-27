مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، لتسجل 152 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية ارتفاعا بنسبة 2.89% في مبيعاته لتصل الى 152 مليونا و899 ألفا و 152 دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأربعاء حيث بلغت المبيعات 148 مليونا و600 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 149 مليونا و49 ألفا 152 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 3 ملايين و850 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 28 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، ومصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و شركة صرافة مشاركة.