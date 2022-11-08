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مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي ترتفع لأكثر من 100 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-08T10:27:23+0000
مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي ترتفع لأكثر من 100 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار في مزاد البنك اليوم الثلاثاء، لتصل الى لاكثر من 100 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 104 ملايين و860 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 80% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 86 مليونا و410 آلاف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 18 مليونا و450 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 15 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 57 شركة توسط.

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