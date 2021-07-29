سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مبيعات المركزي العراقي من الدولار تعاود الارتفاع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-29T11:06:42+0000
مبيعات المركزي العراقي من الدولار تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة الارتفاع مرة  أخرى، يوم الخميس، لتصل إلى 202 مليون دولار امركي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 16.9% لتصل إلى 202 مليون دولار، و420 الفا و373 دولاراً أمريكياً، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 174مليوناً و815 الف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و390 الفاً و373 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 22 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 6 شركة صرافة.

 

related

ارتفاع بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-06-13 09:43:38
ارتفاع بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 81 مليون دولار في مزاد العملة

Date: 2021-02-22 08:52:46
البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 81 مليون دولار في مزاد العملة

ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-21 10:16:09
ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

البنك المركزي يبيع 173 مليون دولار في مزاد العملة

Date: 2021-05-23 09:50:01
البنك المركزي يبيع 173 مليون دولار في مزاد العملة

ارتفاع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-04 10:02:24
ارتفاع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

أميركا تسجل عجزا في ميزانيتها بـ8 مليارات دولار

Date: 2019-07-11 23:01:32
أميركا تسجل عجزا في ميزانيتها بـ8 مليارات دولار

الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-07-12 06:15:49
الذهب ينخفض بالتزامن مع ارتفاع الدولار

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-29 11:08:18
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي