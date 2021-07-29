مبيعات المركزي العراقي من الدولار تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة الارتفاع مرة أخرى، يوم الخميس، لتصل إلى 202 مليون دولار امركي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 16.9% لتصل إلى 202 مليون دولار، و420 الفا و373 دولاراً أمريكياً، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 174مليوناً و815 الف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و390 الفاً و373 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 22 مليوناً و30 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 6 شركة صرافة.