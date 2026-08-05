مبيعات المركزي العراقي من الدولار ترتفع إلى 5.86 مليارات في حزيران

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية خلال شهر حزيران 2026 إلى 5.857 مليارات دولار، مقارنة بـ5.092 مليارات دولار في شهر أيار، بزيادة بلغت 765 مليون دولار، تمثل نمواً نسبته 15%.

وبحسب بيانات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قيمة تعزيز أرصدة المصارف خارج نافذة بيع العملة الأجنبية إلى 5.538 مليارات دولار في حزيران، مقابل 4.941 مليارات دولار في أيار، بزيادة بلغت 597 مليون دولار، تعادل 12.1%.

كما سجلت المبيعات النقدية ارتفاعاً ملحوظاً إلى 319 مليون دولار خلال حزيران، مقارنة بـ151 مليون دولار في أيار، بزيادة بلغت 168 مليون دولار، وبنسبة تجاوزت 111%.

وأظهرت البيانات استمرار اعتماد البنك المركزي على آلية تعزيز أرصدة المصارف خارج نافذة بيع العملة الأجنبية بوصفها القناة الرئيسة لتلبية الطلب على الدولار، فيما لم تُسجل أي مبيعات عبر الحوالات أو الاعتمادات المستندية أو التسويات الدولية خلال الشهر.

وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 25.912 مليار دولار، توزعت بين 1.174 مليار دولار مبيعات نقدية، و24.738 مليار دولار لتعزيز أرصدة المصارف خارج نافذة بيع العملة الأجنبية.