مبيعات المركزي العراقي من الدولار تتجاوز 292 مليوناً اليوم

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً لتصل إلى أكثر من 292 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنةً بيوم أمس الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك باع في مزاده اليوم 292 مليوناً و427 ألفاً و713 دولاراً، وغطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 273 مليوناً و77 ألفاً و713 دولاراً، مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية التي بلغت 19 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار المراسل إلى أن عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ مصرفاً واحداً، بينما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وشارك في المزاد أيضاً 20 شركة صرافة.