مبيعات المركزي العراقي من الدولار تتجاوز ملياراً في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 387 مليونا و 639 الفا و 901 دولار، بمعدل يومي بلغ 277 مليونا و 527 مليونا و 980 دولارا منخفضة عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 410 ملايين 230 مليونا و 782 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار في يوم الثلاثاء حيث بلغت 283 مليونا و 74 ألفا و880 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات بيوم الاثنين والتي بلغت فيه 279 مليونا و 730 ألفا و506 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 316 مليونا و 639 الفا و 901 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 95 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 71 مليون دولار.