مبيعات المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 93%

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية اليوم الأربعاء، أكثر من 93% من إجمالي مبيعاته، بمشاركة 6 مصارف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 296 مليوناً و160 ألفاً و447 دولاراً، حيث غطى المبيعات بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار للعمليات النقدية.

وأشار إلى أن معظم مبيعات الدولار تم تخصيصها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغ إجمالي هذه الحوالات 277 مليوناً و410 آلاف و447 دولاراً، أي ما يعادل 93.5% من إجمالي المبيعات، بينما بلغت السحوبات النقدية 18 مليوناً و750 ألف دولار.

وأضاف أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحداً، في حين بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 5 مصارف، وشارك في المزاد 25 شركة صرافة.