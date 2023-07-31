مبيعات المركزي العراقي..  حوالات الدولار الخارجية تشكل 91% من المبيعات النقدية

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم الاثنين، اكثر من 210 ملايين دولار، شكلت منها الحوالات الخارجية مقدار 91% مقارنة بالمبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و 290 الفا و 35 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبذات السعر لكل دولار للحوالات الخارجية وبنفس السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 193 مليوناً و 590 الفاً و 35 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 91.71% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 16 مليوناً و700 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 60 شركة.