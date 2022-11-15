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مبيعات المركزي العراقي تنخفض الى ما دون 150 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-15T11:25:36+0000
مبيعات المركزي العراقي تنخفض الى ما دون 150 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الثلاثاء، الى ما دون 150 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 146 مليونا و 702 الف دولار، فيما بلغ البيع ليوم امس الاثنين 180 مليونا و893 الف دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 115 مليونا و302 ألف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 31 مليونا و400 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 146 شركة توسط.

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل أسعار البيع ليوم الاثنين الى 80 مليونا، قبل ان ترتفع مع بداية الأسبوع الحالي.

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