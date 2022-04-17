مبيعات المركزي العراقي تقارب المليار دولار امريكي في اسبوع

شفق نيوز/ اقتربت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الامريكي من المليار، خلال الاسبوع الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 976 مليوناً و405 الاف و544 دولاراً امريكياً، وبمعدل 195 مليوناً و281 الفاً و108 دولارات يومياً، مرتفعة عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل المبيعات فيه 187 مليوناً و204 الاف 967 دولاراً.

وأضاف أن الارتفاع في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة تجاوز بعض مبيعاته من الدولار الى اكثر من 200 مليون دولار يومياً.

وأشار مراسلنا إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.