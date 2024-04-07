مبيعات المركزي العراقي ترتفع لأكثر من 255 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة، اليوم الأحد، لتصل إلى أكثر من 255 مليون دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده اليوم لبيع وشراء الدولار الأمريكي 255 مليونا و453 الفا و230 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 232 مليوناً و 733 الفاً و230 دولارا، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 6 ملايين و710 آلاف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي خمسة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا، وإجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 174 شركة.

يشار إلى أن مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي كانت قد بلغت خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.