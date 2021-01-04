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مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-04T10:09:18+0000
مبيعات المركزي العراقي تتلقى ضربة في أول تداول للعام الجديد

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة مع افتتاح المبيعات، يوم الاثنين، خلال التداول الأول للعام الجديد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 27.27 % لتصل الى 8 ملايين و135 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 11 مليوناً و427 ألف دولار.

وأضاف أن التداول كان جميعه ضمن إطار الطلب والبالغ  8 ملايين 135 الف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تشترِ المصارف من هذا المبلغ بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن ستة مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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