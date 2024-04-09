مبيعات المركزي العراقي تتخطى 4 مليارات دولار في آذار الماضي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة (الدولار الأمريكي) خلال شهر اذار أكثر من 4 مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شباط في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و397 مليونا و196 الفا و710 دولارات بمعدل يومي بلغ 221 مليونا و431 الفا و405 دولارات.

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 4 مليارات و86 مليونا و748 الفا و847 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 92% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 310 مليونا، و447 ألفا و863 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.