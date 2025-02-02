مبيعات المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة الصعبة، اليوم الأحد، أكثر من 300 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 300 مليونٍ و 744 ألفاً و120 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 275 مليوناً و 944 ألفاً و120 دولاراً، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 24 مليوناً و800 ألف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 21 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 5 شركات.