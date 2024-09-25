مبيعات المركزي العراقي تتجاوز 253 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأربعاء، لتسجل أكثر من 253 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بمبيعات أمس الثلاثاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك باع في مزاده اليوم 253 مليوناً و480 ألفاً و742 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 245 مليوناً و930 ألفاً و742 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية التي بلغت 7 ملايين و550 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 14 شركة.