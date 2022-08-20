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مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار و300 مليون دولار في إسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-20T08:14:09+0000
مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار و300 مليون دولار في إسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و300 مليون دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، وابتداء من الاحد ولغاية الخميس، مليارا واحدا و341 مليونا و908 الاف و781 دولارا بمعدل يومي بلغ 268 مليونا و381 الفا و756 دولارا، منخفضا بمقدار 1.11% عن الاسبوع الذي سبقه. 

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت فيها المبيعات 293 مليوناً و9 الآف و739 دولاراً، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيها المبيعات 240 مليونا و171 الفا و921 دولارا. 

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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