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مبيعات العراق من الغاز السائل والمكثفات تتخطى 360 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-13T06:57:36+0000
مبيعات العراق من الغاز السائل والمكثفات تتخطى 360 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، أن أكثر من 360 مليون دولار بلغت مبيعات العراق من الغاز السائل والمكثفات في العام 2021.

وقالت الشركة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "كمية المنتجات النفطية من الغاز السائل والمكثفات الغازية المصدرة من شركة غاز البصرة ( BGC) خلال عام 2021 بلغت 594,386.978 طن من خلال تصدير 57 شحنة بإيرادات بلغت 364,102,197.975 دولارا".

واضافت ان كمية المبيعات المصدرة من الغاز السائل لعام 2021 بلغت 138,794.619 طن من خلال تصدير 28 شحنة بإيرادات بلغت 75,732,553.94 دولارا"، مشيرة الى ان "كمية المبيعات من المكثفات الغازية بلغت 455,592.359 طن من خلال تصدير 29 بإيرادات بلغت 288,369,644.04 دولارا.

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