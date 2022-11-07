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مبيعات الدولار في البنك المركزي العراقي تهبط لأدنى مستوى منذ عامين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-07T09:25:28+0000
مبيعات الدولار في البنك المركزي العراقي تهبط لأدنى مستوى منذ عامين

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار في مزاد البنك اليوم الاثنين، لمستوى هو الأدنى منذ ما يقارب العامين لتتجاوز بقليل 80 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 80 مليونا و337 الفا و582 دولارا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وبلغت متوسط مبيعات البنك خلال الاسبوع الماضي 158 مليونا دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 91% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 73 مليوناً و537 الفا 582 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 6 ملايين و800 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 15 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 21 شركة توسط.

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