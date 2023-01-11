مبيعات الدولار النقدية للبنك المركزي العراقي ترتفع

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد العملة، اليوم الأربعاء، لتصل لأكثر من 43 مليون دولار وبمشاركة 22 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 78 مليونا و 259 الفا و 201 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية ارتفعت لتصل الى 43 مليونا و 210 آلاف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 35 مليونا و 49 الفا و 201 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 11 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 164 شركة.