مبيعات الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي تتجاوز 100 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية، يوم الأحد، لأكثر من 100 مليون دولار مع مشاركة 33 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 124 مليونا و991 الفا و651 دولارا، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 104 ملايين و141 ألفا و651 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 20 مليونا و850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 20 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 111 شركة وساطة مالية.