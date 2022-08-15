مبيعات التجزئة في الصين تسجل نمواً باقل من التوقعات خلال تموز 

شفق نيوز/ كشف المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة جاءت أقل من المتوقع حيث سجلت نمواً بنسبة 2.7% في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي البالغة 5% بانخفاض عن النمو البالغ 3.1% في يونيو/حزيران الماضي.

ويؤكد متخصصون أن أي نمو في الصين يؤثر بأسعار النفط، إذ ينتج نموها القليل ارتفاع ملحوظا بالأسعار.

وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 9.7% كما شهدت مبيعات الذهب والفضة والمجوهرات ارتفاعاً بنسبة 22.1% وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8% متجاوزاً التوقعات بنمو بنسبة 4.6% وسجل انخفاضاً عن الزيادة في الشهر السابق بنسبة 3.9%.

من جهة أخرى ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 5.7% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزاً التوقعات بنمو بنسبة 6.2%.

ويراقب المستثمرون في النفط، البيانات الاقتصادية الصادرة من أكبر اقتصاديات العالم، وهما أمريكا والصين اللتان تعتبران من أكبر الدول استيرادا للنفط الخام عالميا، حيث ينعكس زيادة النمو الاقتصادي فيهما على أسعار النفط عالميا.

كما تتأثر أسعار النفط على مقدار مخزونات النفط الامريكية وموسم القيادة فيها الذي بدوره يرتفع معها استهلاك الوقود.