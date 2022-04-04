مبيعات البنك من الدولار ترتفع للحوالات الخارجية بنسبة 82%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار للحوالات الخارجية بأكثر من 82% في مزاد اليوم الاثنين على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 197 مليوناً و465 الفا و19 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان اكثر من 82% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 168 مليوناً و615 الفا و19 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 28 مليونا و850 الف دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 13 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 132 شركة توسط.