مبيعات البنك من الدولار تتجاوز 99% للحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي، اليوم الاثنين، للحوالات الخارجية لتتجاوز 99 % على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته من الدولار لتصل الى 136 مليوناً و596 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت المبيعات فيه 186 مليونا و274 الفا و552 دولاراً.

وأضاف مراسلنا أن اكثر من 99% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 136 مليوناً و246 الف دولار، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 350 ألف دولار فقط.

وأشار مراسلنا، إلى أن 23 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك مصرفين فقط لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى شركة واحدة توسط.