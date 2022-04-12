مبيعات البنك من الدولار تتجاوز 200 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، متجاوزة 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 200 مليون و466 الفا و845 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 145 مليوناً و516 ألفا و845 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 54 مليونا و950 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 259 شركة توسط.