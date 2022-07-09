مبيعات البنك في اسبوع تتجاوز المليار و300 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من عملة الدولار خلال الأسبوع الماضي لأكثر من مليار و300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 1 مليار و329 مليونا و780 الفا و698 دولارا بمعدل يومي بلغ 265 مليونا و956 الفا و139 دولارا، مرتفعا بمقدار 5.58% عن الاسبوع الذي سبقه".

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار كان ليوم الاربعاء حيث بلغت فيها المبيعات 274 مليونا و161 ألفا و227 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيها المبيعات 260 مليونا و594 الفا و22 دولار.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.