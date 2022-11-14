مبيعات البنك تعاود الارتفاع وتقترب من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي من الدولار يوم الاثنين، للارتفاع مرة أخرى لتقترب من 200 مليون دولار، بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي إلى أقل من 100 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 180 مليونا و893 ألف دولار، فيما بلغ البيع ليوم امس الأحد 171 مليونا و603 آلاف دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 144 مليونا و43 ألف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 36 مليونا و850 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 21 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 143 شركة توسط.

وشهد الاسبوع الماضي انخفاضا في مبيعاته من الدولار خلال الاسبوع الماضي لتصل اسعار البيع ليوم الاثنين الى 80 مليونا و337 الفا و582 دولارا.