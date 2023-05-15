مبيعات البنك تتجاوز 200 مليون دولار مجدداً

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، لليوم الثاني تواليا خلال الاسبوع الحالي اكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 216 مليونا و446 الفا و450 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 191 مليونا و946 الفا و450 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 24 مليونا و500 دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 97 شركة.