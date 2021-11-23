مبيعات البنك تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الثلاثاء، لتسجل أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 3.55% لتصل إلى 204 ملايين و800 الف و417 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 197 مليونا و357 الفا و573 دولاراً أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 143 مليوناً و840 الفاً و417 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 60 مليوناً و960 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 18 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 273 شركة توسط.