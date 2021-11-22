مبيعات البنك تتجاوز 197 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الاثنين، لتسجل أكثر من 197 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 2.6% لتصل إلى 197 مليوناً، و 357 الفا و 573 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 192 مليونا و 496 الفا و 931 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 156 مليونا و357 ألفاً و573 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 41 مليون دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 24 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج،و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 195 شركة وساطة.