مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء، من العملة الصعبة، لتسجل أكثر من 138 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 165.38% لتصل إلى 138 مليوناً، و51 الف و898 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الاحد الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 52 مليونا و70 الف دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان طلبات النقد باتت تقترب من الحوالات الخارجية حيث ذهبت المشتريات البالغة 74 مليوناً و451 الفا و898 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 63 مليوناً و600 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 12 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و7 مصارف أخرى لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 16 شركة توسط.