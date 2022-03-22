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مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-22T10:55:56+0000
مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الثلاثاء، لتسجل أكثر من 235 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 21.13 بالمئة لتصل الى 235 مليونا و478 الفا و795 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيه 194 مليونا و394 الف دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان الحوالات الخارجية ارتفعت خلال مزاد اليوم لتصل الى 171 مليونا و228 الفا و795 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 64 مليوناً و250 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و26 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 310 شركات وساطة.

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