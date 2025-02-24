مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية تتجاوز 94%

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية في مزاده لهذا اليوم الاثنين، بلغت أكثر من 94% من إجمالي المبيعات.

وذكر المراسل، أن البنك باع في مزاده 285 مليوناً و860 ألفاً و624 دولاراً، تم تغطيتها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبذات السعر لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأوضح أن الحوالات الخارجية استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات، حيث بلغت 271 مليوناً و260 ألفاً و624 دولاراً، بنسبة 94.83% من إجمالي المبيعات، مقارنة بالسحوبات النقدية التي بلغت 14 مليوناً و600 ألف دولار.

وأشار المراسل إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 6 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 19 شركة.