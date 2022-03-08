مبيعات البنك المركزي للدولار تعاود الارتفاع وتقترب من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الثلاثاء، للارتفاع بشكل كبير لتقترب من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 80.73 بالمئة لتصل الى 197 مليونا و727 الفا و321 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيه 109 ملايين و987 الفا دولارا.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 117 مليونا و567 الفا و321 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 80 مليوناً و160 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 25 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 321 شركة توسط.