مبيعات البنك المركزي في اسبوع: تجاوزت المليار و200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس مليارا واحدا و204 ملايين و634 الفا و676 دولارا بمعدل يومي بلغ 240 مليونا و926 الفا و935 دولارا مرتفعا بمقدار 2.43% عن الاسبوع الذي سبقه".

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار كان ليوم الاربعاء حيث بلغت فيها المبيعات 246 مليونا و383 ألفا و936 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيها المبيعات 234 مليونا و801 ألف و247 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار واحد.