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مبيعات البنك المركزي فوق 200 مليون دولار لليوم الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-30T11:26:07+0000
مبيعات البنك المركزي فوق 200 مليون دولار لليوم الثاني

شفق نيوز/ شهد مزاد البنك المركزي من الدولار، يوم الأربعاء، مبيعات فوق 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، بلغت 218 مليوناً و256 الفا و98 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان الحوالات الخارجية بلغت خلال مزاد اليوم 158 مليوناً و506 آلاف و98 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 59 مليوناً و750 ألفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 285 شركة توسط.

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