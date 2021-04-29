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مبيعات البنك المركزي تنخفض لتصل الى 177 مليون

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-29T09:18:55+0000
مبيعات البنك المركزي تنخفض لتصل الى 177 مليون

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الخميس، لتسجل 177 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 13.24 بالمئة لتصل الى 177 مليونا و 231 الفاً و 378 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات 204 ملايين و267 ألفا و 368 دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 162 مليونا و581 ألفا و378 دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 14 مليونا و 650 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و7 شركات صرافة مشاركة.

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